Ани Лорак анонсировала подготовку новой концертной программы

Почти весь предыдущий год Ани Лорак отказывалась давать концерты и редко появлялась на публике. Теперь же певица постепенно возвращается к активной творческой жизни. Артистка уже объявила о начале подготовки новой концертной программы.

"Открою вам секрет, что я приступила к работе над новой программой. Совсем скоро я смогу объявить прекрасную новость. Хочу организовать большой концерт и выйти на сцену. Хочу дарить людям новую Ани Лорак", — приводит слова певицы издание "7Дней".

При этом никаких заявлений о стране своего проживания Ани Лорак пока не делает. Напомним, что в начале года в СМИ появилась информация о переезде певицы в Испанию, где живёт её избранник.