Руководитель совета ветеранов в Волгограде Александр Струков заявил, что в городе проводят опрос о переименовании населённого пункта в Сталинград.
Мнение местных жителей решили узнать после предложения об изменении названия со стороны ветеранов. В городе могут организовать референдум по этому же вопросу.
"С сегодняшнего дня инициативные группы будут изучать общественное мнение", — отметил Струков, слова которого приводит ТАСС.
Ранее за переименование Волгограда в Сталинград выступил бывший российский премьер Сергей Степашин.
Известно, что Волгоград назывался Сталинградом с 1925 по 1961 год. До этого город носил название Царицын.
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