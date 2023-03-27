Жители Волгограда проходят опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель совета ветеранов в Волгограде Александр Струков заявил, что в городе проводят опрос о переименовании населённого пункта в Сталинград.

Мнение местных жителей решили узнать после предложения об изменении названия со стороны ветеранов. В городе могут организовать референдум по этому же вопросу.

"С сегодняшнего дня инициативные группы будут изучать общественное мнение", — отметил Струков, слова которого приводит ТАСС.

Ранее за переименование Волгограда в Сталинград выступил бывший российский премьер Сергей Степашин.

Известно, что Волгоград назывался Сталинградом с 1925 по 1961 год. До этого город носил название Царицын.

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