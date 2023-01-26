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Сергей Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград

Общество

Переименовать Волгоград в Сталинград необходимо в память о Сталинградской битве. С таким предложением выступил бывший премьер-министр РФ, экс-председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин.

Сергей Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград

По его мнению сделать это нужно в память о событиях, ставших одним из переломных моментов Великой Отечественной войны.

"Для меня город-герой Сталинград — это не только наша история, это наша жизнь, наша страна. Сталинградская битва была, есть и будет, и никуда мы от этого не уйдем. И если в Париже даже сегодня есть площадь Сталинграда, не иметь города Сталинграда в моей стране было бы неверно", — сказал Степашин.

От также отметил, что большая часть жителей города поддерживает эту идею.

Как ранее писала Правда. ру, Герои России также призвали переименовать Волгоград в Сталинград.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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