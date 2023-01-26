Герои России и политики призвали переименовать Волгоград в Сталинград

На фоне приближающегося 80-летия победы в Сталинградской битве политики и генералы подняли тему переименования города Волгоград в Сталинград. Ветераны обратились к губернатору региона Герою России Андрею Бочарову с призывом рассмотреть возвращение исторического названия. Он отметил, что переименование города должно проходить только после народного голосования.

По мнению председателя Президиума Общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майора Сергея Липового, изменение названия в 1961 году было против воли местных жителей.

Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов также отметил, что именно Сталинград является переломным регионом не только в Великой Отечественной, но и во Второй мировой войне. Генерал-полковник Сергей Степашин подчеркнул, что жители Волгограда называют себя сталинградцами.

"Я думаю, что совершенно очевидно Волгоград нужно переименовать в Сталинград", — цитирует его слова Общественная Служба Новостей.

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