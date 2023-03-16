Марков заявил, что Россия должна снять свой фильм об отравлении Навального*: "Сверхнекомпетентность"

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков раскритиковал российскую пропаганду за слабую позицию в деле отравления Алексея Навального*.

Марков высказался о картине "Навальный", получившей кинопремию "Оскар". Фильм, по словам политического эксперта, был выложен в сеть.

"Плохо для России здесь то, что теперь именно эта версия отравления Навального будет полностью доминировать в мире", — высказал своё мнение политолог.

Он считает, что виновата в такой ситуации российская пропаганда, так как она лишь говорила, что Запад не может доказать свою версию. Спикеры РФ, по мнению Маркова, своими заявлениями "косвенно подтверждают версию обвинителей". Политический эксперт назвал такое поведение "сверхнекомпетентностью".

"Российская власть давно должны была выдвинуть свою версию и снять фильмы и написать книги, а не обсуждать чужие версии", — написал Марков в своём микроблоге.

Ранее Михаил Подоляк раскритиковал вручение "Оскара" фильму "Навальный".

* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ

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