Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал победу фильма "Навальный" на "Оскаре-2023".
Украинский политик упрекнул Американскую киноакадемию в лицемерии.
"Как понимать победу этого документального манифеста, если "Оскар" якобы вне политики? В фильме внутренняя политика РФ льётся через край", — отметил Подоляк в своих соцсетях.
Он также задался вопросом, почему Запад постоянно говорит о справедливости и гуманизме, если главная кинопремия США сторонится обсуждения вооружённого конфликта на Украине.
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