Михаил Подоляк раскритиковал вручение "Оскара" фильму "Навальный"

0:38 Your browser does not support the audio element. Культура

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал победу фильма "Навальный" на "Оскаре-2023".

Украинский политик упрекнул Американскую киноакадемию в лицемерии.

"Как понимать победу этого документального манифеста, если "Оскар" якобы вне политики? В фильме внутренняя политика РФ льётся через край", — отметил Подоляк в своих соцсетях.

Он также задался вопросом, почему Запад постоянно говорит о справедливости и гуманизме, если главная кинопремия США сторонится обсуждения вооружённого конфликта на Украине.