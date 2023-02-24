Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал 112. По словам источника, у главы региона пищевое отравление. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Как сообщили источники, близкие к Гладкову, ближайшие несколько дней он проведёт в больнице под наблюдением медиков. Его жизни ничего не угрожает.
Ранее Гладков рассказал о ракете, перехваченной в Белгородской области.
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