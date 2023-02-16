Гладков рассказал о ракете, перехваченной в Белгородской области

В Ивнянском районе Белгородской области российскими системами ПВО была перехвачена ракета противника. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области уточнил, что при этом никто не пострадал, а данные о возможных повреждениях будут собраны оперативными службами.

"В Ивнянском районе системой ПВО была сбита ракета. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", — написал Гладков в своём Telegram-канале.

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