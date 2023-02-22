Эксперт в образовании: выход РФ из Болонской системы будет постепенным

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Выход России из Болонской системы, о котором объявил президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию, будет происходить постепенно. Об этом сообщил председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Эксперт подчеркнул, что студенты, которые сегодня получают высшее образование по системе бакалавриата и магистратуры, спокойно закончат курс обучения, получат диплом.

"Теперь наша система высшего образования ориентирована только на внутренний рынок труда и национальную экономику. Но ничего критичного в этом нет", — сказал Гайворонский в беседе с rostovgazeta.ru.

Тем россиянам, которые обеспокоены непризнанием российских дипломов специалиста за границей, эксперт рекомендует не переживать, и не пытаться пробиться туда, где нас не ждут, а применять свои знания на благо родины и в дружественных странах.

"Так что будем развивать собственное высшее образование, по своему, национальному пути. А также будем открыты для сотрудничества со всеми, кто заинтересован в дружбе с нами и умеет дружить", — добавил Гайворонский.

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