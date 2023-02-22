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Эксперт в образовании: выход РФ из Болонской системы будет постепенным

1:14
Общество

Выход России из Болонской системы, о котором объявил президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию, будет происходить постепенно. Об этом сообщил председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Эксперт в образовании: выход РФ из Болонской системы будет постепенным

Эксперт подчеркнул, что студенты, которые сегодня получают высшее образование по системе бакалавриата и магистратуры, спокойно закончат курс обучения, получат диплом.

"Теперь наша система высшего образования ориентирована только на внутренний рынок труда и национальную экономику. Но ничего критичного в этом нет", — сказал Гайворонский в беседе с rostovgazeta.ru.

Тем россиянам, которые обеспокоены непризнанием российских дипломов специалиста за границей, эксперт рекомендует не переживать, и не пытаться пробиться туда, где нас не ждут, а применять свои знания на благо родины и в дружественных странах.

"Так что будем развивать собственное высшее образование, по своему, национальному пути. А также будем открыты для сотрудничества со всеми, кто заинтересован в дружбе с нами и умеет дружить", — добавил Гайворонский.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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