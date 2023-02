Зюганов рассказал о ночных разговорах по телефону с Путиным: Он всегда звонит

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о ночных телефонных звонках Владимира Путина.

Зюганов объяснил, что у президента России очень тяжёлый график, к которому следует относиться с уважением.

"Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает", — рассказал глава Коммунистической партии на пресс-конференции, посвященной 30-летнему юбилею КПРФ.

Зюганов отметил, что без труда может напрямую связаться с президентом, так как глава РФ, по его словам, "открыт для диалога".

Какие темы обсуждает с главным коммунистом страны российский лидер во время поздних телефонных разговоров, Зюганов не раскрыл.

Ранее Геннадий Зюганов назвал задержание его внука провокацией.

