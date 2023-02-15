Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о ночных телефонных звонках Владимира Путина.
Зюганов объяснил, что у президента России очень тяжёлый график, к которому следует относиться с уважением.
"Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает", — рассказал глава Коммунистической партии на пресс-конференции, посвященной 30-летнему юбилею КПРФ.
Зюганов отметил, что без труда может напрямую связаться с президентом, так как глава РФ, по его словам, "открыт для диалога".
Какие темы обсуждает с главным коммунистом страны российский лидер во время поздних телефонных разговоров, Зюганов не раскрыл.
Ранее Геннадий Зюганов назвал задержание его внука провокацией.
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