Зюганов заявил, что задержание его внука может быть провокацией

Депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что задержание его внука, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова может быть провокацией. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

О задержании сотрудниками ДПС в Москве на Кутузовском проспекте внука лидера КПРФ стало известно во вторник. Причиной называется то, что он якобы уехал с заправки, не дождавшись, пока спишутся средства с карты. Причём инцидент произошёл ещё 24 сентября, а задержали политика только 8 октября.

"Да, провокация… они и не прекращались… всё это уже было в отношении (нас)", — заявил Зюганов, отвечая на вопрос издания о случившемся.