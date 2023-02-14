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Жительница Волгограда боится, что власти заблокировать выезд из её гаража

Общество

Вдова военнослужащего, погибшего в СВО, опасается, что волгоградские чиновники могут оставить её без выезда из гаража.

Жительница Волгограда боится, что власти заблокировать выезд из её гаража

Как пишет novostivolgograda.ru, женщина утверждает, что местные власти решили отдать многодетной семье участок земли, находящийся вблизи её дома. Волгоградка уверена, что в этот участок будут включены часть общей дороги, а также выезд из её гаража.

В свою очередь, власти отметили, что информация, которой владеет женщина, не соответствует действительности. Они заверили, что не могли выделить многодетной семье участок, о котором она говорит, потому что у них нет на это прав.

"При этом администрация Ворошиловского района с самого начала следит за развитием ситуации и предпринимает все находящиеся в ее полномочиях меры для того, чтобы данная ситуация разрешилась с соблюдением интересов всех участников проблемного вопроса", — добавили в мэрии.

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Что делать, если пытаются снести твой дом/гараж/сарай?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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