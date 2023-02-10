Под Волгоградом пытаются не позволить закрыть газету для пенсионеров

В Волгоградской области могут вот-вот закрыть газету для малообеспеченных граждан.

Как пишет novostivolgograda.ru, независимая общественно-политическая газета "Новое время-Михайловка" радовала своих читателей в течение 24 лет. До сих пор её с нетерпением ждут малоимущие пенсионеры — те, у кого нет доступа в интернет.

"Наши читатели в основном пенсионеры, как правило малообеспеченные. Интернета у них нет, а если есть, то они просто не могут им пользоваться. Для них эта газета — как глоток воздуха. Они там знакомятся, ищут работу, размещают бесплатные объявления по продаже своих вещей, жалуются на беспредел чиновников", — рассказал учредитель газеты Григорий Гудков.

Однако многие рекламодатели, за счёт которых долгое время издавалась газета, ушли в интернет, и финансовое положение издания сильно ухудшилось. Учредитель признаётся, что его силы уже на исходе, однако своё детище он бросить не может, потому что "люди просят оставить".

Гудков надеется, что при помощи неравнодушный людей такая важная для жителей городка газета продолжит выходить и дальше.

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