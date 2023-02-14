СФР: в России сократилось число пенсионеров до 41,8 млн человек

В Российской Федерации сократилось число пенсионеров. Об этом информирует издание РБК.

Согласно данным Социального фонда России (СФР), количество пенсионеров на 1 января 2023 года составило 41,78 миллиона человек, их число уменьшилось на 0,6 процента по сравнению с прошлым периодом. Данный показатель не включает граждан, получающих выплаты в системе силовых ведомств (МВД, Минобороны, Следственного комитета).

На данный момент средняя величина страховой пенсии по старости достигла 20,6 тыс. рублей, социальной пенсии — 12,1 тыс. рублей, а выплат по инвалидности — 12,5 тыс. рублей.

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