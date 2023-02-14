В Общественной палате России предложили снизить пенсионный возраст

В Общественной палате России предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на год за каждого ребёнка в семье.

Согласно информации, инициаторы поправок уже направили письмо в правительство страны на рассмотрение.

"Пенсионный возраст отцов из многодетных семей должен быть снижен на один год на каждого ребёнка, но не более пяти лет. Такое предложение содержится в комплексе мер, разработанных комиссией Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей", — передают "Известия" со ссылкой на документ.

Кроме того, в ОП России предложили предоставить отсрочку многодетным отцам от возможной частичной мобилизации имеющим на иждивении трёх и более детей до 16 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Нужно ли самому откладывать деньги на пенсию? / ответ экономиста