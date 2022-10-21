Экономист Кричевский о судьбе пенсионеров РФ: Пенсионная система пошла под откос

Экономист Никита Кричевский рекомендует россиянам рожать "кучу детей", чтобы в старости "сесть им на шею". Он считает, что пенсионная система РФ "пошла под откос".

Он рассказал, что в России нарушили "102-ю Конвенцию МОТ".

"Счётная палата "обрадовала" недорогих россиян, что к 2026 г. коэффициент замещения (отношение средней пенсии к средней зарплате) опустится ниже 30%", — написал Кричевский, отметив, что "коэффициент замещения не может быть ниже 40%".

Профессор похвалил пенсионную реформу Михаила Зурабова 2002 года, в результате которой в РФ выросли пенсии и раскритиковал предложение Алексея Кудрина о снижении ЕСН с 35,6% до 26%,

"Пенсионная система пошла под откос", — выразил своё мнение экономист. — Новая пенсионная формула, принятая в середине прошлого десятилетия, положение лишь усугубила.

Он считает, что повышение пенсионного возраста в 2018-м ситуацию не спасло.

"Остаются два варианта: либо поступать так, как в свое время предлагал Мистер Малой…, либо нарожать кучу детей и в старости сесть им на шею", — поделился своей точкой зрения экономист.

Ранее Никита Кричевский предупредил, что нежелание ослаблять курс рубля в России приведёт к ситуации конца 80-х годов ХХ века.