Блогер Юрий Дудь* продал дом в Новой Москве за 42 млн рублей и выписался из квартиры отца

Российский журналист и блогер Юрий Дудь* продал автомобиль, земельный участок и дом, находящийся в Новой Москве, за 42 млн рублей. Также он выписался из квартиры отца, где был зарегистрирован.

Сообщается, что Дудь являлся собственником участка размером 12,5 соток, на котором располагался двухэтажный дом площадью 315 квадратных метров. Кроме того, в собственности блогера был автомобиль марки Hyundai. Цена его продажи не сообщается.

Ранее Юрий Дудь закрыл оформленное в России юридическое лицо. Последние месяцы блогер живет за пределами страны.

Ранее сообщалось, что Дудя оштрафовали на 120 тысяч рублей за гей-пропаганду среди несовершеннолетних.

* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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