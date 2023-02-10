Жителя Новосибирска, застрелившего жену на глазах у ребёнка, будут судить повторно

Жителю Новосибирской области придётся снова представить перед судом за убийство супруги, которую он застрелил на глазах у дочери в 2019 году.

Как пишет atas.info, тогда пьяный мужчина в пылу ссоры застрелил свою супругу из ружья на почве ревности. Свидетелем трагедии стала маленькая дочь пары.

Убийца предстал перед судом, в ходе которого выяснилось, что у преступника имеются психические проблемы, вследствие чего его отправили в психбольницу на принудительное лечение.

Однако в августе 2022 года мужчину выписали, и теперь его снова будут судить за совершённое им убийство.

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