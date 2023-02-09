Новосибирцы в мессенджерах рассылают сообщения о пугающем женщин маньяке

Жители Новосибирска активно распространяют в соцсетях информацию о маньяке, который пугает женщин и пытается затащить их в автомобиль, передаёт atas.info.

По информации издания, новосибирцы сообщают, что мужчина разгуливает с ножом в микрорайоне ОбьГЭС. Как отмечают жители города, на вид предполагаемому маньяку около 40 лет.

"Заявления в полицию написаны, его ищут", — сказано в одном из постов.

Кроме того, горожане просят родителей сопровождать своих детей после школ и секций, чтобы они не столкнулись с опасным мужчиной. При этом некоторые пользователи предположили, что данные о маньяке являются вбросом.

Сотрудники МВД России по Новосибирской области проверяют информацию из соцсетей. Представители ведомства ещё не предоставляли официальных комментариев по этой ситуации.