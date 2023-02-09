Экономист об идее разрешить покупать автомобиль на маткапитал: Вредная идея

Экономист Алексей Зубец в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему инициатива позволить семьям использовать материнский капитал для покупки автомобиля может навредить.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец считает данную идею вредной.

Он отметил, что материнский капитал — это долгосрочная инвестиция в будущее ребенка, а приобретения машины надёжным вложением не является.

"Это образование, это квартира, вот какие-то такие капитальные вещи, либо пенсия матери, когда она вот воспитает ребёнка, потеряет какое-то свое время на ребенка", — сказал Зубец.

Эксперт считает, что можно тратить средства материнского капитала на лекарства, если ребёнок болен.

Покупку автомобиля он назвал выброшенными на ветер деньгами.

"И, к тому же, это способ обналички. То есть машина покупается вот на материнский капитал, а дальше она продается, ну, не продается, передается кому-то по доверенности, да, вот её можно запретить продавать, но вы не запретите выписывать доверенность на пользование этим автомобилем. И продать по доверенности — милое дело. И в результате будет обналичка материнского капитала", — объяснил экономист.

Зубец считает, что этим могут воспользоваться "мамаши-пропойцы", которые поспешат обналичить капитал и пропить его.

Он отметил, что купить машину на материнский капитал практически невозможно.

Ранее сообщалось, что жительница Ачинска получала маткапитал за выдуманных детей.

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