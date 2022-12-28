Жительница Ачинска получала маткапитал за выдуманных детей

Перед судом в Ачинске предстанет 31-летняя женщина, проживающая в Кемеровской области, которая умудрилась получить маткапитал за несуществующих детей.

Как пишет prmira.ru, в 2015 году обвиняемая проинформировала ЗАГС о появлении на свет двух дочерей, которых, по её словам, она родила дома. Женщина для правдоподобности даже привела с собой фальшивого свидетеля.

Обманным образом получив свидетельства о рождении, жительница Ачинска подала документы на получение материнского капитала, который потом потратила на приобретение жилья.

Предприимчивой женщине предъявлено обвинение в мошенничестве ради получения пособий, теперь ей светит до 6 лет тюремного заключения.

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