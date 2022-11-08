Путин анонсировал увеличение материнского капитала до 780 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин анонсировал увеличение материнского капитала в 2023 году.

В ходе совещания о поддержке доходов семей с детьми глава РФ сообщил о запланированном увеличении материнского капитала до 590 на первого ребенка и до 780 тысяч на второго. Такие выплаты должны быть установлены в следующем году.

Путин отметил, что программа поддержки семей будет продлена до конца 2026 года.

"Поддержка семей с детьми должна становиться более весомой. Необходимо свести к минимуму угрозу бедности для таких семей", — отметил российский лидер.

Ранее Минтруд РФ обновил правила подачи заявлений на материнский капитал.