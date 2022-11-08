Президент России Владимир Путин анонсировал увеличение материнского капитала в 2023 году.
В ходе совещания о поддержке доходов семей с детьми глава РФ сообщил о запланированном увеличении материнского капитала до 590 на первого ребенка и до 780 тысяч на второго. Такие выплаты должны быть установлены в следующем году.
Путин отметил, что программа поддержки семей будет продлена до конца 2026 года.
"Поддержка семей с детьми должна становиться более весомой. Необходимо свести к минимуму угрозу бедности для таких семей", — отметил российский лидер.
Ранее Минтруд РФ обновил правила подачи заявлений на материнский капитал.
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