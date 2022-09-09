Специалисты Минтруда и соцзащиты РФ обновили порядок подачи заявлений на маткапитал и правила выдачи соответствующего сертификата.
Как сообщает "Парламентская газета", приказ ведомства вступил в силу в пятницу, 9 сентября. По информации издания, теперь оформление сертификата происходит в электронном формате. При этом родителю или усыновителю не нужно предоставлять заявление.
Согласно новым правилам, для получения маткапитала достаточно отправить СНИЛС со внесёнными данными о рождении ребёнка.
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