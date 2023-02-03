В январе в России резко вырос спрос на репетиторов

Российским школьникам в январе 2023 года стали намного чаще нанимать репетиторов, если сравнивать ситуацию с прошлым, 2022 годом.

Как пишет argumenti. ru, востребованность услуг репетиторов в этом году выросла на 51%. Отмечается, что больше всего за помощью по разным предметам обращаются незадолго до экзаменов.

Чаще всего российских школьников на дополнительных занятиях требуется "подтянуть" по литературе — спрос на услуги педагогов по этой специальности увеличился на рекордные 105%. Ненамного меньше желающих получить помощь по информатике и географии — таких стало больше на 79%, по сравнению с прошлым годом. На третьем месте по востребованности оказались репетиторы по русскому языку, на четвертом — по обществознанию, а замыкает пятёрку лидеров среди репетиторов преподаватели химии.

Согласно результатам опросов, родители в январе этого года в четыре раза чаще ищут своим детям учителей китайского и турецкого языков.

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