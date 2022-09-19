Педагог Яна Волошенко заявила, что стоимость услуг репетиторов увеличивается по всей стране. Как объяснила преподаватель, уровень инфляции и цены в магазине тоже растут.
"Мы повышаем ставки, и наше окружение тоже сразу начинает делать это", — отметила коллега Волошенко Виктория Луковская, слова которой передаёт NEWS.ru.
По данным педагога Шамиля Газизова, стоимость работы репетиторов зависит от региона, в котором живут школьники. В маленьких городах сейчас занятие в среднем стоит 500-600 рублей, заключил собеседник издания.
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