Годовая инфляция в России немного превышает 14%, однако прослеживается тенденция к снижению. Об этом сообщил президент Владимир Путин, во время своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"У нас она где-то 14% с небольшим, но тенденция, в отличие от западных экономик, — на снижение", — сказал он.
Ожидается, что ко второму кварталу 2023 года инфляция выйдет к целевому уровню.
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