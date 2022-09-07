Путин: инфляция в России немного превышает 14%, но есть тенденция к снижению

Годовая инфляция в России немного превышает 14%, однако прослеживается тенденция к снижению. Об этом сообщил президент Владимир Путин, во время своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас она где-то 14% с небольшим, но тенденция, в отличие от западных экономик, — на снижение", — сказал он.

Ожидается, что ко второму кварталу 2023 года инфляция выйдет к целевому уровню.