Демограф: если русские не перейдут к семьям с двумя-тремя детьми, их история закончится

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов дал пессимистичный прогноз как всему человечеству, так и россиянам в частности.

По мнению эксперта, всё идёт к тому, что люди перестанут воспроизводиться уже через десять лет. Об этом говорит постепенное сокращение среднестатистической семьи.

"Через 10 лет, условно в 2033 году, человечество в целом, если взять его как единую среду, перестанет воспроизводиться", — сказал Крупнов в беседе с Телеканалом "360".

Демограф отметил, что не имеет в виду конкретно 2033 год, но отрицательная тенденция, по его словам, чётко прослеживается. Российские семьи всё реже решаются на второго, и тем более третьего ребёнка, а это прямой путь к постепенному исчезновению нации.

"Человечество перестанет воспроизводиться, как мы перестали в 1964 году. Потом мы дружно сдавали свои демографические позиции. Сейчас у нас полуторадетная семья — это прямой путь к уполовиниванию к концу столетия. На этом, по идее, история русских должна закончиться", — добавил Крупнов.

Поэтому учёный подчеркнул, что если русские не хотят исчезнуть, им придётся сильно постараться, для чего в российской семье должно рождаться не по одному-двум детям, а по двум-трём.

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