Эксперт: семейный многодетный капитал повысит рождаемость в России

Член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова в разговоре с Pravda.Ru положительно оценила предложение коллег ввести семейный многодетный капитал, то есть выплату в один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей.

"Материнский капитал показал себя как стимулирующая рождаемость мера. Потому что деньги — не какие-то бумажки, а новые возможности. Они позволяют решить проблему с жильём для семьи. Когда у людей есть дом, они чувствуют себя более уверенно и могут задуматься о рождении ребёнка", — объяснила эксперт.

Вместе с этим она отметила, что при введении маткапитала многие граждане переживали, что россияне начнут заводить детей только ради денег и оставлять малышей без заботы.

"Мы не видим большого количества таких случаев, даже если анализируем СМИ. Я считаю, что выплаты не стимулируют безответственное родительство", — заключила собеседница издения.

Ранее журналисты "Известий" заявили, что члены ОП предложили увеличить до уровня прожиточного минимума ежемесячное пособие для беременных женщин старше 30 лет и будущих мам третьих детей. Как подчеркнули специалисты Института научно-общественной экспертизы, если российские власти объявят соответствующие изменения, в 2022–2024 годах возникнет прирост рождаемости в 1,6 миллиона детей.

"С учётом снижения численности женщин репродуктивного возраста старше 30 лет мы предлагаем ввести меру сразу во всех регионах как федеральную. Экспертная оценка показывает, что из-за этого ежегодно дополнительно будет рождаться более 100 тысяч детей", — сказал председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.