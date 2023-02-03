Трутнев призвал усовершенствовать хабаровский вездеход, который пока не подходит для военных целей

В Хабаровском крае представили первую серию автовездеходов. Сейчас багги пытаются приспособить для роботы в зоне СВО.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев оценил производство компании "Сониктранс", которая презентовала легковые вездеходы, способные ездить по бездорожью. Хабаровский край намерен поставлять багги на спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал накричал на коллегию присяжных, которые признали его виновным.

Трунев посоветовал губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтярёву доработать вездеход.

"Багги можно сделать намного легче. Нужно автомобиль обеспечить защитой: какие бы задачи не выполняла машина в зоне боевых действий, надо беречь людей, — цитирует слова Трутнева transsibinfo.com.

Он отметил, что представленные образцы автомобилей могут быть полезны военнослужащим в тех районах, где не ведутся боевые действия.

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