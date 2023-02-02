Фургал накричал на присяжных при оглашении обвинительного вердикта: "За вас всех стыдно!"

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пристыдил коллегию присяжных, которые признали его виновным.

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал посчитал обвинения несправедливыми, поэтому накричал на представителей суда присяжных во время оглашения вердикта.

"Стыдно! За вас всех стыдно!", — заявил Фургал.

В Мособлсуде Фургала признали виновным в организации двух убийств и одного покушения.

В конце 2021 года экс-губернатору Хабаровского края предъявили обвинения в мошенничестве и руководстве преступным сообществом.

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