Эксперт Анисимов: в 2023 году ожидается рост зарплаты в промышленном производстве

Генеральный директор сервисной компании Coleman Group и председатель комитета по труду и занятости Московского отделения "Опоры России" Сергей Анисимов заявил о небольшом дефиците кадров в производстве и строительстве.

Эксперт в беседе с Газета. Ru отметил, что при этом количество резюме сокращается третий месяц подряд. В данной ситуации работодатели вынуждены повышать предлагаемые зарплаты. Уже сегодня средняя зарплата, на 12% выше ожидаемой соискателями. Если такая тенденция продолжится, то рост зарплаты в сфере промышленного производства составит не менее 15% до конца года.

"Ёще напряженнее ситуация в строительстве, где соотношение вакансий и резюме — 1,3. Немного лучше этот показатель в столице: на каждую вакансию московского строительного комплекса подано 2,5 резюме. Это объясняется возможностью получения больших доходов. Средняя заплата в столице превышает общероссийскую на 37%", — сказал Анисимов.

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