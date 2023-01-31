Нумеролог Файкина заявила, что цифры на часах могут предупреждать о событиях в жизни

Астролог, нумеролог и психолог Елена Файкина заявила, что случайно увиденная повторяющаяся числовая комбинация на часах может быть предупреждением о тех или иных событиях. Слова эксперта передает сайт Москва 24.

Файкина отметила, что когда человек начинает часто видеть определённые сочетания цифр, это значит, что он синхронизировался с Вселенной. Так она хочет выйти на контакт и сообщить о чём-то важном.

Например, 00:00 на часах сообщает о приближении нового этапа в жизни, а комбинация 04:04 говорит о том, что в речи незнакомых людей можно случайно услышать подсказку, которая очень поможет в будущем. 05:05 — повод задуматься, кто или что мешает в достижении поставленных целей. Цифры 06:06 напоминают о необходимости пересмотреть свое окружение. По мнению нумеролога, позитивным моментом будет сочетание на циферблате 07:07.

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