МК: нумеролог Кузнецов предрёк непростую неделю для режиссёра Никиты Михалкова

Российский кинорежиссёр Никита Михалков находится в реанимации в одной из столичных клиник. У деятеля на фоне ухудшения здоровья обострились хронические заболевания сердца.

Нумеролог Владимир Кузнецов заявил, что грядущая неделя для Михалкова окажется непростой. По его словам, 2023 год для режиссёра станет "роковым". В его жизни могут происходить различные неприятности, как в карьере, так и со здоровьем.

"У Никиты Сергеевича есть два слабых места в организме: горло и щитовидная железа. А вот сердце и легкие у него — сильные. Это позволяет нам надеяться на то, что в конечном итоге у него всё будет хорошо." — заявил эксперт изданию "МК".

На данный момент у Михалкова "физика" — внизу, отмечает Кузнецов. Ему нужно пройти период физического подъёма. Он будет длиться до 17 января. После этого числа все должно быть хорошо, уверяет нумеролог.

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