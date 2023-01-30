В Хабаровском крае за супружеское долголетие поощрили 1288 пар

В Хабаровском крае социальный проект "Супружеское долголетие" продлили на 2023 год, пишет transsibinfo.com.

Согласно проекту, супружеским парам с российским гражданством, которые вместе более 50 лет, и при этом 20 лет проживали на территории края, вручается памятная награда и денежная премия в 25 тыс. рублей.

В прошлом году были награждены 1228 семей, на это потратили 34,7 млн. рублей, отмечает издание.

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