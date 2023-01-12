Психотерапевт: пожилым супругам следует спать на одной кровати

Супругам в пожилом возрасте безопаснее спать вместе, потому-что кому-нибудь из них может стать плохо. В таком случае другой должен вовремя вызвать скорую. Об этом рассказал врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист заметил, что большинство пожилых людей спят в разных кроватях, так как кто-то из них может храпеть или им не подходит температурный режим.

Однако спать рядом не так опасно, как раздельно. Часто оперативно вызванная бригада скорой помощи спасала жизни людям при инфаркте или инсульте. Раздельное нахождение супругов ночью могло бы привести к трагедии, добавил собеседник издания.

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