Экстрасенс Инна Мишина считает, что потепление накануне Крещения связано исключительно с общей ситуацией, которая происходит в мире. Однако температурные изменения не смогут помешать проведению крещенского обряда — купанию в проруби.

"Я считаю, что это всё-таки природа дает сбой в связи с мировыми событиями, потому что природа сама уже кричит "прекратите". Но люди и в мороз будут ходить купаться, и в тёплую погоду. Мне кажется, наоборот, ещё больше людей будет", — приводит её слова интернет-издание "Подмосковье Сегодня".