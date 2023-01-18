Врач Павлова: людям с лишним весом и беременным нельзя купаться в проруби на Крещение

Эндокринолог Зухра Павлова призвала людей с лишним весом и беременных отказаться от купания в проруби на Крещение.

По её словам, при ожирении пациенты нередко страдают от большого набора метаболических заболеваний, в том числе связанных с работой сердечно-сосудистой системы.

"Окунание в ледяную воду — огромный стресс", — пояснила эксперт в своих соцсетях.

Кроме того, она добавила, что погружаться в прорубь нельзя людям с простудными или хроническими болезнями, а также беременным и кормящим женщинам.

Россиянам, которые принимают психотропные препараты, тоже следует воздержаться от контакта с холодной водой, заключила Павлова.

Ранее в Министерстве здравоохранения Подмосковья сообщили, что традиция окунаться в прорубь на Крещение представляет серьёзную опасность для детей, ведь их организм ещё не сформировал систему терморегуляции.

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