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Звезда оперы Москальков призвал не платить зарплату артистам, выступающим против СВО

Общество

Худрук и солист театра "Русская опера" Сергей Москальков заявил, что артистов, недовольных проведением спецоперации на Украине, следует лишить заработка, сообщает EADaily.

Он отметил, что не призывает к репрессиям против тех, кто негативно высказывается по поводу СВО. Он предложил наказывать артистов рублём.

Ранее сообщалось, что звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова уволили из МХТ им Чехова за критику спецоперации на Украине.

"Люди просто не должны получать деньги из бюджета, это нечестно", — высказал своё мнение Москальков эфире телеканала "Крым-24".

Он также укорил руководство Государственного академического Большого театра России, так как в театре отсутствуют патриотические постановки в поддержку СВО.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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