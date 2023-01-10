Financial Times и россияне: 2023 год станет одним из самых тяжёлых

Будущее туманно и полно опасностей — примерно так характеризуют перспективы мира эксперты и жители разных стран.

Так, в своем ежегодном прогнозе авторы Financial Times высказали мнение о том, что конфликт на Украине перейдет в более тяжелую стадию.

Эксперты также ждут:

Отключений электричества в Европе. Восстановления экономики Китая. Победу Эрдогана на президентских выборах в Турции и Байдена в кандидатах на пост главы США. По Украине — стороны не пойдут на замораживание конфликта. Китай сможет восстановить экономический рост выше 5% и не станет вторгаться на Тайвань. Пекин не готов к противостоянию с США — это влечет для КНР огромные риски. Рухнет еще один крупный криптовалютный гигант. Обанкротиться может ряд крупных криптовалютных компаний.

Мнение российского общества лежит примерно в той же плоскости

Проектом "Хроники пикирования" был проведен интернет-опрос о том, что будет с Россией в 2023 году. В нём приняли участие более 5500 человек.

Голоса распределились так:

За вариант "Окончание боевых действий на Украине, ее передел" отдали голоса 34% респондентов.

11% предрекают теракты в городах Китая, России и США.

14% ждут начала операции Китая на Тайване.

Не исключают ядерного удара "где-то в мире" 7% респондентов.

12% считают возможным серьезное боестолкновение между крупными державами.

14% беспокоит возможность аномальных явлений планетарного уровня.

Обнаружение создателей "ковида" ожидают 8% проголосовавших.

17% прогнозируют развал Евросоюза.

23% считают, что экономический центр мира переместится в Азию.

36% сумрачно ждут Великой депрессии по всему миру.

Ранее Pravda.Ru собрала подборку прогнозов на 2023 год, в разное время сделанных самыми известными предсказателями мира. Увы, но если верить тому, что "Предсказамусы настрадали", будет только хуже. А может быть, и нет…

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