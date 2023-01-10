Financial Times и россияне: 2023 год станет одним из самых тяжёлых
Будущее туманно и полно опасностей — примерно так характеризуют перспективы мира эксперты и жители разных стран.
Так, в своем ежегодном прогнозе авторы Financial Times высказали мнение о том, что конфликт на Украине перейдет в более тяжелую стадию.
Эксперты также ждут:
- Отключений электричества в Европе.
- Восстановления экономики Китая.
- Победу Эрдогана на президентских выборах в Турции и Байдена в кандидатах на пост главы США.
- По Украине — стороны не пойдут на замораживание конфликта.
- Китай сможет восстановить экономический рост выше 5% и не станет вторгаться на Тайвань. Пекин не готов к противостоянию с США — это влечет для КНР огромные риски.
- Рухнет еще один крупный криптовалютный гигант. Обанкротиться может ряд крупных криптовалютных компаний.
Мнение российского общества лежит примерно в той же плоскости
Проектом "Хроники пикирования" был проведен интернет-опрос о том, что будет с Россией в 2023 году. В нём приняли участие более 5500 человек.
Голоса распределились так:
- За вариант "Окончание боевых действий на Украине, ее передел" отдали голоса 34% респондентов.
- 11% предрекают теракты в городах Китая, России и США.
- 14% ждут начала операции Китая на Тайване.
- Не исключают ядерного удара "где-то в мире" 7% респондентов.
- 12% считают возможным серьезное боестолкновение между крупными державами.
- 14% беспокоит возможность аномальных явлений планетарного уровня.
- Обнаружение создателей "ковида" ожидают 8% проголосовавших.
- 17% прогнозируют развал Евросоюза.
- 23% считают, что экономический центр мира переместится в Азию.
- 36% сумрачно ждут Великой депрессии по всему миру.
Ранее Pravda.Ru собрала подборку прогнозов на 2023 год, в разное время сделанных самыми известными предсказателями мира. Увы, но если верить тому, что "Предсказамусы настрадали", будет только хуже. А может быть, и нет…
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру