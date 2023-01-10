Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
AT: США пытались "задушить" Россию с 1991 года
РВ: ВСУ покидают Соледар по последнему оставшемуся выходу
The Times: армия Британии пришла в упадок из-за поставок оружия Зеленскому
РБК: Губернатор Кузбасса Цивилёв лишил наград Максима Галкина* за украинскую речёвку
Экс-глава сухопутных войск Болдырев: генерал Лапин на новой должности займётся вопросами мобилизации
Беглов упал в рейтинге АПЭК по итогам декабря 2022 года
Эксперт Бессель: российская нефть по $38 за баррель — это разовая сделка, а не тренд
В 2023 году в армию России поступит новейшая военная техника
Войска ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Краматорске и Славянске

Financial Times и россияне: 2023 год станет одним из самых тяжёлых

Общество

Будущее туманно и полно опасностей — примерно так характеризуют перспективы мира эксперты и жители разных стран.

Financial Times и россияне: 2023 год станет одним из самых тяжёлых

Так, в своем ежегодном прогнозе авторы Financial Times высказали мнение о том, что конфликт на Украине перейдет в более тяжелую стадию.

Эксперты также ждут:

  1. Отключений электричества в Европе.
  2. Восстановления экономики Китая.
  3. Победу Эрдогана на президентских выборах в Турции и Байдена в кандидатах на пост главы США.
  4. По Украине — стороны не пойдут на замораживание конфликта.
  5. Китай сможет восстановить экономический рост выше 5% и не станет вторгаться на Тайвань. Пекин не готов к противостоянию с США — это влечет для КНР огромные риски.
  6. Рухнет еще один крупный криптовалютный гигант. Обанкротиться может ряд крупных криптовалютных компаний.

Мнение российского общества лежит примерно в той же плоскости

Проектом "Хроники пикирования" был проведен интернет-опрос о том, что будет с  Россией в 2023 году. В нём приняли участие более 5500 человек.

Голоса распределились так:

  • За вариант "Окончание боевых действий на Украине, ее передел" отдали голоса 34% респондентов.
  • 11% предрекают теракты в городах Китая, России и США.
  • 14% ждут начала операции Китая на Тайване.
  • Не исключают ядерного удара "где-то в мире" 7% респондентов.
  • 12% считают возможным серьезное боестолкновение между крупными державами.
  • 14% беспокоит возможность аномальных явлений планетарного уровня.
  • Обнаружение создателей "ковида" ожидают 8% проголосовавших.
  • 17% прогнозируют развал Евросоюза.
  • 23% считают, что экономический центр мира переместится в Азию.
  • 36% сумрачно ждут Великой депрессии по всему миру.

Ранее Pravda.Ru собрала подборку прогнозов на 2023 год, в разное время сделанных самыми известными предсказателями мира. Увы, но если верить тому, что "Предсказамусы настрадали", будет только хуже. А может быть, и нет…

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Президент Франции Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина

Президент Франции заявил о готовности помочь Украине "победить".

Президент Франции Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина
В Японии рассказали об ухудшении отношений между ВСУ и Зеленским
В Японии рассказали об ухудшении отношений между ВСУ и Зеленским
Минобороны Украины: военные России начали "мощный штурм" Соледара
Бавырин: избрание Маккарти на новый пост является плохой новостью для Украины
Сербия и Хорватия ищут пути сближения Михаил Плисюк Знак зодиака 10 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Россиянам обязательно необходим "отпуск от выпивки", как и всем остальным Сергей Лебедев
Танки для ВСУ: Запад находится в шаге от военного столкновения с РФ
Политик из США Барака заявил, что Путин показал миру истинное лицо Зеленского
Депутат Гурулёв: Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий в ходе СВО на Украине
Депутат Гурулёв: Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий в ходе СВО на Украине
Последние материалы
AT: США пытались "задушить" Россию с 1991 года
РВ: ВСУ покидают Соледар по последнему оставшемуся выходу
The Times: армия Британии пришла в упадок из-за поставок оружия Зеленскому
Антропософ Штайнер предупреждал о последствиях нацизма
РБК: Губернатор Кузбасса Цивилёв лишил наград Максима Галкина* за украинскую речёвку
Экс-глава сухопутных войск Болдырев: генерал Лапин на новой должности займётся вопросами мобилизации
Беглов упал в рейтинге АПЭК по итогам декабря 2022 года
Эксперт Бессель: российская нефть по $38 за баррель — это разовая сделка, а не тренд
В 2023 году в армию России поступит новейшая военная техника
Войска ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Краматорске и Славянске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников