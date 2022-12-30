Журналист Леонид Парфëнов попал в поле зрения правоохранительных органов РФ.
Леонида Парфёнова обвиняют в том, что он не уведомил соответствующие органы о получении гражданства Израиля.
По информации РИА Новости Парфëнов стал гражданином иностранного государства в 2017 году, но не сообщил об этом в рганы внутренних дел. В настоящий момент Парфёнов находится в Грузии.
Ренее журналист неоднократно высказывался против проведения спецоперации на Украине.
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