Россияне предпочитают, чтобы в новогодние праздники в доме пахло хвоей и лавандой

В последние дни перед Новым годом большинство людей, несмотря на кучу дел, стараются создать в доме уют и праздничную атмосферу. В этом плане немаловажную роль играют соответствующие ароматы.

Как сообщает Радио 1, подавляющее большинство россиян выбирают с этой целью аромат пихты - именно этому запаху отдаёт предпочтение каждый седьмой житель страны. На втором месте оказался аромат эвкалипта, который нравится 9% покупателей эфирных и ароматических масел, дальше с небольшим отрывом идёт лаванда (7% россиян).

Помимо этих признанных лидеров, жители РФ в период новогодних праздников благосклонно относятся к ароматам апельсина, можжевельника и кедра.

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