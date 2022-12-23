В последние дни перед Новым годом большинство людей, несмотря на кучу дел, стараются создать в доме уют и праздничную атмосферу. В этом плане немаловажную роль играют соответствующие ароматы.
Как сообщает Радио 1, подавляющее большинство россиян выбирают с этой целью аромат пихты - именно этому запаху отдаёт предпочтение каждый седьмой житель страны. На втором месте оказался аромат эвкалипта, который нравится 9% покупателей эфирных и ароматических масел, дальше с небольшим отрывом идёт лаванда (7% россиян).
Помимо этих признанных лидеров, жители РФ в период новогодних праздников благосклонно относятся к ароматам апельсина, можжевельника и кедра.
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