Эколог Фролов: выбирая ёлку, нужно ориентироваться на свой опыт

Выбирая живую ёлку на Новый год, человеку нужно прежде всего положиться на свой опыт, а уже потом на всё остальное. Так как покупать какие-то вещи, которые не нравятся, бесполезно. Об этом рассказал Pravda.Ru сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов.

"С экологической точки зрения есть два варианта, которые более экологичны, чем остальные. Это, во-первых, искусственные ёлки, которые освобождают природу от нашего активного воздействия на несколько лет, по крайней мере, пока эту ёлку не выбросят. Второе, это купить живое дерево, которое в горшочке. Если правильно за ним ухаживать, то оно спокойно доживает до весны, может даже на балконе стоять, а потом её высадить где-нибудь по дороге на дачу или около своего участка", — объяснил эксперт.

Он добавил, что можно также купить и сосну, размер которой зависит от того, где её поставить. Преимущество живой ели в том, что она действительно создаёт атмосферу, то есть в прямом смысле слова пахнет лесом, заметил собеседник издания.

Искусственную ель нужно обрабатывать определёнными средствами, чтобы не выходила влага.

"Есть специальные горшки, чтобы какое-то питание было, но это довольно бессмысленное занятие. Потому что ёлка одну-две недели и так простоит перед тем, как будет осыпаться, даже без какого-то специального ухода", — заключил эколог.

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