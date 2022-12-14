Полиция вернула Национальной библиотеке Карелии книгу стоимостью 1,4 млн рублей

Журналисты сообщили, что в Карелии правоохранители вернули руководителю Национальной библиотеки украденную книгу Бориса Пастернака "Избранное". Известно, что её стоимость составляет почти 1,4 миллиона рублей.

По данным karelinform.ru, против похитительницы возбуждено уголовное дело. Предполагаемая преступница украла произведение летом. Обвиняемая попыталась скрыться в Москве, однако женщину на сегежском вокзале задержали полицейские.

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