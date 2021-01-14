Очередного вора исторических ценностей задержала полиция Петербурга. 23-летний студент в новогодние каникулы обокрал два филиала Российской академии наук. Предварительная ценность украденного 13 миллионов рублей. Использовать антикварные редкости подозреваемый не успел. Он уже задержан и дает показания.
Студент украл из архива на Биржевой линии фрагмент оттиска восковой печати, отделенный от "Грамоты Архиепископа Зальцбургского Эберхарда I" XII века. Затем стащил из здания на Дворцовой площади сейф с археологическими находками. На видео допроса, которое МВД уже распространило в СМИ, молодой человек честно говорит, что просто взял вещи которые ему понравились, и думал их куда-нибудь продать. Истинной стоимости украденного он себе не представляет.
Петербург — культурная столица. Именно поэтому здесь временами происходят крупные музейные кражи, бывает, воры обчищают квартиры коллекционеров. Но самые громкие скандалы уже в прошлом. С приходом в жизнь высоких технологий и сложных протоколов безопасности — на музейные сокровища покуситься стало весьма сложно. Но самое важное — кража подобных ценностей давно потеряла свой смысл.
По словам бывшего руководителя легендарного 12-го "антикварного" отдела управления уголовного розыска ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Николая Иванова, в основном кражи культурных ценностей случайные.
"Из музеев в основном воруют спонтанно, — говорит полковник. — Все, что плохо лежит. Воруют хранители, просто жулики в расчете на то, что выгодно продадут и обогатятся. Но это миф. Это жадные, алчные и очень глупые люди, они думают, что музейные ценности можно просто так продать. Они не понимают, что это невозможно. Все исторические предметы и произведения искусства занесены в каталоги и известны всему научному миру. Похищенное рано или поздно "всплывает", и ниточки приводят к преступнику. Перед проведением торгов крупные мировые аукционы проводят очень подробную экспертизу. При первом подозрении лот снимают с торгов. Так что продать украденный шедевр — невозможно".
Чаще всего злоумышленники берут то, что легче всего унести — картины, медали, книги, рукописи, предварительно выискав огрехи в охране музея или учреждения. (Так, нынешний вор-студент попросту сбил навесной замок на двери в подвал корпуса научного института на Дворцовой набережной и проник в здание). Иногда крадут оружие. Из храмов и церквей крадут редкие ценные иконы. В таких случаях дело обстоит совершенно иначе. "По храмам" работали иногда целые преступные группы из других регионов. Ездили, высматривали иконы и старинные предметы культа по небольшим храмам в Ленобласти, изучали режим работы и тщательно готовились к преступлению.
Впрочем, заказные похищения все же случаются.
"Это уже дела минувших дней, — говорит Николай Иванов. — Зимой 94-го года была такая кража. Тогда генерал Дима (Дмитрий Якубовский — прим. ред.) организовал похищение из Российской национальной библиотеки 92 уникальных рукописей и ритуальных предметов. Это была хорошо подготовленная операция, были привезены спецы из Израиля. В 2006 году в Эрмитаже тоже кража была не случайная. Но это единичные случаи, по сравнению с кражами антиквариата из квартир частных владельцев".
Израильская история, как известно, потом прогремела на весь мир. Петербургским сыщикам пришлось тогда обращаться за помощью к правоохранительным органам Израиля. Однако несмотря на собранные доказательства, израильская сторона подозреваемых в совершении кражи рукописей не выдала. Российской Фемиде удалось добраться только до Дмитрия Якубовского. Украденные уникальные рукописи оценили в 150 миллионов долларов.
Скандальное исчезновение из запасников Эрмитажа в 2006 году двух с лишним сотен экспонатов XIX — начала XX века общей стоимостью 130 миллионов рублей потрясло всю культурную общественность. Виновник был найден — им оказался муж хранительницы музея Николай Завадский, он был осужден.
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