Кража музейных ценностей потеряла смысл

Очередного вора исторических ценностей задержала полиция Петербурга. 23-летний студент в новогодние каникулы обокрал два филиала Российской академии наук. Предварительная ценность украденного 13 миллионов рублей. Использовать антикварные редкости подозреваемый не успел. Он уже задержан и дает показания.

Музейная незадача

Студент украл из архива на Биржевой линии фрагмент оттиска восковой печати, отделенный от "Грамоты Архиепископа Зальцбургского Эберхарда I" XII века. Затем стащил из здания на Дворцовой площади сейф с археологическими находками. На видео допроса, которое МВД уже распространило в СМИ, молодой человек честно говорит, что просто взял вещи которые ему понравились, и думал их куда-нибудь продать. Истинной стоимости украденного он себе не представляет.

Петербург — культурная столица. Именно поэтому здесь временами происходят крупные музейные кражи, бывает, воры обчищают квартиры коллекционеров. Но самые громкие скандалы уже в прошлом. С приходом в жизнь высоких технологий и сложных протоколов безопасности — на музейные сокровища покуситься стало весьма сложно. Но самое важное — кража подобных ценностей давно потеряла свой смысл.

По словам бывшего руководителя легендарного 12-го "антикварного" отдела управления уголовного розыска ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Николая Иванова, в основном кражи культурных ценностей случайные.

"Из музеев в основном воруют спонтанно, — говорит полковник. — Все, что плохо лежит. Воруют хранители, просто жулики в расчете на то, что выгодно продадут и обогатятся. Но это миф. Это жадные, алчные и очень глупые люди, они думают, что музейные ценности можно просто так продать. Они не понимают, что это невозможно. Все исторические предметы и произведения искусства занесены в каталоги и известны всему научному миру. Похищенное рано или поздно "всплывает", и ниточки приводят к преступнику. Перед проведением торгов крупные мировые аукционы проводят очень подробную экспертизу. При первом подозрении лот снимают с торгов. Так что продать украденный шедевр — невозможно".

Режим кражи

Чаще всего злоумышленники берут то, что легче всего унести — картины, медали, книги, рукописи, предварительно выискав огрехи в охране музея или учреждения. (Так, нынешний вор-студент попросту сбил навесной замок на двери в подвал корпуса научного института на Дворцовой набережной и проник в здание). Иногда крадут оружие. Из храмов и церквей крадут редкие ценные иконы. В таких случаях дело обстоит совершенно иначе. "По храмам" работали иногда целые преступные группы из других регионов. Ездили, высматривали иконы и старинные предметы культа по небольшим храмам в Ленобласти, изучали режим работы и тщательно готовились к преступлению.

Впрочем, заказные похищения все же случаются.

"Это уже дела минувших дней, — говорит Николай Иванов. — Зимой 94-го года была такая кража. Тогда генерал Дима (Дмитрий Якубовский — прим. ред.) организовал похищение из Российской национальной библиотеки 92 уникальных рукописей и ритуальных предметов. Это была хорошо подготовленная операция, были привезены спецы из Израиля. В 2006 году в Эрмитаже тоже кража была не случайная. Но это единичные случаи, по сравнению с кражами антиквариата из квартир частных владельцев".

Израильская история, как известно, потом прогремела на весь мир. Петербургским сыщикам пришлось тогда обращаться за помощью к правоохранительным органам Израиля. Однако несмотря на собранные доказательства, израильская сторона подозреваемых в совершении кражи рукописей не выдала. Российской Фемиде удалось добраться только до Дмитрия Якубовского. Украденные уникальные рукописи оценили в 150 миллионов долларов.

Скандальное исчезновение из запасников Эрмитажа в 2006 году двух с лишним сотен экспонатов XIX — начала XX века общей стоимостью 130 миллионов рублей потрясло всю культурную общественность. Виновник был найден — им оказался муж хранительницы музея Николай Завадский, он был осужден.

Самые крупные кражи ценностей в Петербурге в 2000-х годах

Картина "Гитарист-бобыль" и эскиз к знаменитой "Тройке" кисти великого русского художника Василия Перова были похищены в ночь на 6 апреля 2000 года из Государственного Русского музея. Преступники разбили окна на первом этаже музея и проникли в здание. Несмотря на сработавшую сигнализацию и подоспевшую охрану, злоумышленникам удалось скрыться. Все же сыщикам удалось установить личности преступников и обезвредить целую банду, которая занималась похищением раритетов. Главного похитителя картин — Закира Асадуллаева — суд впоследствии приговорил к 14 годам лишения свободы. В 2001 году картина "Бассейн в гареме" была украдена из государственного Эрмитажа. Неизвестный преступник вырезал её из подрамника. Несколько лет работа считалась потерянной, но в 2006 году некий аноним передал ее в приемную КПРФ в Государственной думе. Полотно оказалось в плохом состоянии, и на его восстановление ушло 4 года. В 2009 году картина вернулась в постоянную экспозицию. 2002 год. Из здания Русского географического общества была похищена картина Ивана Айвазовского "Солнечное затмение". Эту картину, датированную 1851 годом, Русскому географическому обществу подарил сам Иван Айвазовский. За это преступление перед судом предстал 24-летний Михаил Кузнецов. Заказчики преступления до сих пор не найдены. 2003 год. Весной из картинной галереи в Голубой гостиной музея Морского корпуса имени Петра Великого были украдены полотна маринистов Боголюбова и Круговихина. Картины "Севастополь", "Кронштадт. Вид с Большого рейда" и "Ревель" сыщики потом нашли в коммуналке у бывшего курсанта корпуса 20-летнего Дениса Квасницкого. Он залез через форточку и украл произведения искусства. За это преступление курсант был приговорен военным судом к 5 годам лишения свободы. В 2005 году правоохранительные органы предотвратили вывоз за рубеж работу Марка Шагала "Хасид". В 2001 году полотно украли из частной коллекции. Несколько лет картина ходила по рукам перекупщиков и временных хозяев. Несколько лет за ними тихо наблюдали оперативники. Злоумышленников и контрабандистов удалось задержать при передаче картины. Полотно вернули владельцу. 2012 год ознаменовался грандиозным открытием. В процессе проведения реставрационных работ компанией "Интарсия" в особняке князей Нарышкиных на улице Чайковского была найдена потайная комната с тысячами предметов столовых принадлежностей, сервизов из серебра, наград. Вызванные музейные специалисты сразу заявили об уникальности клада. Затем находки распределили по мешкам и перенесли в более просторное помещение для подробной инвентаризации искусствоведами. В процессе переноса пропала часть коллекции столового серебра. К счастью, оперативникам удалось найти ценности в мешках с мусором. Их пытались вывезти наемные рабочие из Таджикистана. Клад вернули на место. Всего в кладе находилось 2168 предметов. Общий вес серебряных изделий — 412 кг. Примерная стоимость коллекции 190 миллионов рублей. Сегодня его можно увидеть в Екатерининском дворце.