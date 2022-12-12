"МК": Новый год-2023 станет самым грустным в XXI веке

Перед Новым годом никакого ажиотажа в магазинах не наблюдается — большинство россиян предпочитает режим экономии.

Сограждане пытаются переждать тревожные времена и сохранить деньги.

Во многом решения выглядят как замена более дешёвым вариантом: шпроты вместо икры, открытки вместо подарков. По данным опроса, проведённого "МК":

45% респондентов вообще не планируют отмечать Новый год.

Примерно 23% сказали, что готовы потратить на праздник менее 5 тысяч рублей.

Четверть опрошенных (20%) выложат от 5 тыс. до 15 тыс.

Так что особого размаха не будет — лишь 7% россиян смогут вложить в празднование Нового года 15-25 тысяч рублей, а потратить 25 тысяч рублей в состоянии только 4%.

Как пишет издание, жители столиц не хотят экономить на еде и планируют потратить не меньше 7500 рублей, чтобы "встретить 2023 год как положено". Выигрыш в две-три тысячи их не прельщает, "удовольствие от праздника куда дороже".

В провинции же с деньгами сложнее, поэтому экономить придется почти на всех пунктах — цены на всё "кусаются".

Экономить люди будут на:

икре, крабах, креветках,

мясе,

десертах и конфетах,

подарках,

походах в салоны красоты.

туризме и курортах,

использовании домашней консервации,

привлечении "гостевой" еды,

отсутствии вызова Деда Мороза детям,

отказе от концертов или развлечений на каникулах.

В числе предпочитаемых подарков россияне называют ювелирку, iPhone, деньги, поездки, одежду, транспорт, домашних питомцев, парфюм, мебель, фитнес, ПМЖ в другую страну, приставки и ноутбуки,

Из необычных пожеланий — чтобы похудели спутники жизни, нашли новую "богатую" работу, оплатили набор "на случай призыва в СВО".

Многие хотели бы видеть оплату обучения, курсов, выйти замуж, родить ребенка или … "найти более достойного отца для ребёнка (детей), закрыть кредиты. Часть россиян хочет просто окончания войны, что отразилось в просьбах к Деду Морозу.

Отметим, что в отличие от прошлых лет, в 2022 году малыши (по данным СМИ) в том числе хотят из игрушек "танк побольше", "ракету", "автомат стрелючий" и "чтобы стрелять по врагам". Также многие дети (и взрослые) "загадывают" победу над Украиной. А еще — чтобы Деда Мороза по дороге не сбило ПВО и не убила украинская ДРГ.

Сам же Новый год в России не обойдётся без классических и бессмертных вариантов: "под речь Путина" будут подготовлены салаты "Оливье", "Мимоза" или крабовый, селёдка под шубой, шпроты, заливное или холодец.

По возможности на столе окажутся икра и красная рыба, курица (индейка, утка) или мясное блюдо, мандарины, а также торты. Разумеется, не обойдётся без водки, коньяка или шампанского (а то и всего вместе) — традиции никто не отменял.

Тоскливо "в одиночку" встретят Новый год 11% респондентов,

Вдвоем с любимым человеком или коллегами по работе — 2%.

Встретят Новый год с друзьями — 6%,

В компании любимой кошки или собаки — 1%.

"Впрочем, как и с кем бы ни планировался праздник — пусть он пройдёт удачно и спокойно", — желают россияне друг другу в соцсетях, отмечая "пока это самый грустный праздник за весь наступивший XXI век…"

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