Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Владимир Гостюхин не общается с сестрой и дочерью из-за спецоперации на Украине
Пушилин: бойцы РФ применяют иностранную трофейную технику в ДНР против ВСУ
Слуцкий: Виктор Бут стал членом ЛДПР
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ перешли к террористическим методам ведения боёв
ВСУ: прорыв к Крыму и вглубь РФ начнётся с HIMARS и БПЛА
Кулеба назвал полное отключение электроэнергии на Украине реалистичным сценарием
Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей России
Зеленский: ракеты РФ уничтожили 50% энергетической инфраструктуры Украины
Кулеба раскритиковал Германию из-за отсутствия поставок танков Leopard 2 для ВСУ

"МК": Новый год-2023 станет самым грустным в XXI веке

Общество

Перед Новым годом никакого ажиотажа в магазинах не наблюдается — большинство россиян предпочитает режим экономии.

"МК": Новый год-2023 станет самым грустным в XXI веке

Сограждане пытаются переждать тревожные времена и сохранить деньги.

Во многом решения выглядят как замена более дешёвым вариантом: шпроты вместо икры, открытки вместо подарков. По данным опроса, проведённого "МК":

  • 45% респондентов вообще не планируют отмечать Новый год.
  • Примерно 23% сказали, что готовы потратить на праздник менее 5 тысяч рублей.
  • Четверть опрошенных (20%) выложат от 5 тыс. до 15 тыс.

Так что особого размаха не будет — лишь 7% россиян смогут вложить в празднование Нового года 15-25 тысяч рублей, а потратить 25 тысяч рублей в состоянии только 4%.

Как пишет издание, жители столиц не хотят экономить на еде и планируют потратить не меньше 7500 рублей, чтобы "встретить 2023 год как положено". Выигрыш в две-три тысячи их не прельщает, "удовольствие от праздника куда дороже".

В провинции же с деньгами сложнее, поэтому экономить придется почти на всех пунктах — цены на всё "кусаются".

Экономить люди будут на:

  • икре, крабах, креветках,
  • мясе,
  • десертах и конфетах,
  • подарках,
  • походах в салоны красоты.
  • туризме и курортах,
  • использовании домашней консервации,
  • привлечении "гостевой" еды,
  • отсутствии вызова Деда Мороза детям,
  • отказе от концертов или развлечений на каникулах.

В числе предпочитаемых подарков россияне называют ювелирку, iPhone, деньги, поездки, одежду, транспорт, домашних питомцев, парфюм, мебель, фитнес, ПМЖ в другую страну, приставки и ноутбуки,

Из необычных пожеланий — чтобы похудели спутники жизни, нашли новую "богатую" работу, оплатили набор "на случай призыва в СВО".

Многие хотели бы видеть оплату обучения, курсов, выйти замуж, родить ребенка или … "найти более достойного отца для ребёнка (детей), закрыть кредиты. Часть россиян хочет просто окончания войны, что отразилось в просьбах к Деду Морозу.

Отметим, что в отличие от прошлых лет, в 2022 году малыши (по данным СМИ) в том числе хотят из игрушек "танк побольше", "ракету", "автомат стрелючий" и "чтобы стрелять по врагам". Также многие дети (и взрослые) "загадывают" победу над Украиной. А еще — чтобы Деда Мороза по дороге не сбило ПВО и не убила украинская ДРГ.

Сам же Новый год в России не обойдётся без классических и бессмертных вариантов: "под речь Путина" будут подготовлены салаты "Оливье", "Мимоза" или крабовый, селёдка под шубой, шпроты, заливное или холодец.

По возможности на столе окажутся икра и красная рыба, курица (индейка, утка) или мясное блюдо, мандарины, а также торты. Разумеется, не обойдётся без водки, коньяка или шампанского (а то и всего вместе) — традиции никто не отменял.

  • Тоскливо "в одиночку" встретят Новый год 11% респондентов,
  • Вдвоем с любимым человеком или коллегами по работе — 2%.
  • Встретят Новый год с друзьями — 6%,
  • В компании любимой кошки или собаки — 1%.

"Впрочем, как и с кем бы ни планировался праздник — пусть он пройдёт удачно и спокойно", — желают россияне друг другу в соцсетях, отмечая "пока это самый грустный праздник за весь наступивший XXI век…"

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
Популярное
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ

Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.

Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками
Кирби: Вашингтон считает, что РФ хочет продолжения спецоперации на Украине
Сейчас или никогда: Вучич должен защитить сербов в Косово и Метохии Любовь Степушова Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская
Кашеварова призвала рыть рвы у домов: Так и не поняли до сих пор, что происходит
Разведчики 42-й дивизии войск ВС РФ уничтожили группу наёмников ВСУ под Донецком
Польский наёмник Петрицкий подвергся домогательствам со стороны командования ВСУ
Польский наёмник Петрицкий подвергся домогательствам со стороны командования ВСУ
Последние материалы
Реальность кладёт на обе лопатки западный нарратив про Украину
РВ: в бою против ВСУ снаряды САУ "Малки" спецназа "О" ВС РФ разрывают укрепления
Дудоров: новое оружие нужно направлять в зону СВО, не дожидаясь конца испытаний
Украинские националисты обстреляли Сватово: есть погибшие
В Минздраве сообщили об увеличении продолжительности жизни в России на 1,8 года
Роджерс: у США недостаточно энергоресурсов для ЕС, поэтому РФ не уйдёт с рынка
Активисты заставляют петь прихожан украинских храмов гимн Украины вместо молитв
Пушилин заявил, что войска ВС РФ контролируют 70% Марьинки в ДНР
ВСУ ударили из ствольной артиллерии по Голой Пристани в Херсонской области
Reuters: разговоры Зеленского и лидеров Запада посеяли "суматоху" вокруг Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников