Дети боятся гибели Деда Мороза и просят победу над Украиной

Белгородские дети начали бояться, что Дед Мороз погибнет по дороге с подарками — а еще малыши и взрослые россияне стали просить у него "танки" и "победу над Украиной".

Переехавшая из Харькова в Белогород мать семилетней дочки Анна рассказала "Бел.ру", что её дочь расстроилась в процессе написания письма Деду Морозу. А когда мать решила узнать причины — ребенок ответил, что "Дед Мороз не прилетит, так как его собьёт ПВО".

"Маме пришлось объяснить ей, что "Дед Мороз — волшебный и никакое ПВО его не берёт" и вообще "ПВО будет сбивать только Санта-Клауса, а Дед Мороз приедет на санях" — сообщает издание. Также местные жители в региональных Телеграм-каналах успокоили ребенка — ПВО будет сбивать только Санта Клауса, а наш Дед приедет на санях.

Также авторы рассказывают, что другая белгородчанка — девочка Диана — попросила бородатого волшебника "чтобы он надел бронежилет, когда будет ехать к ней — а то убьют".

Добавим, что ранее "Москва-24" со ссылкой на резиденцию Деда Мороза сообщила о новых и необычных просьбах детей, а российские волонтеры поделились списками желаний детей и взрослых в 2022 году.

Кроме привычных игрушек и гаджетов, малыши просили "танк побольше, чтобы стрелял по (украинцам)", пистолет (автомат) и даже ракету для тех же целей, а еще "чтобы папа вернулся (из СВО)", "чтобы Украина скорее сдалась (или "её победили") и наступил мир".

Взрослые же передавали Деду пожелания получить:

Квартиры,

Дома,

Еще один или новый автомобиль,

Путевки на море,

Стабильную работу с хорошей зарплатой и должностью,

Прощение кредитов,

Понижение тарифов и цен,

Победить (украинцев)

Чтобы Украина скорее сдалась

Чтобы не забрали меня самого или родственника в СВО

Отметим, что с начала СВО Дед Мороз официально находится под европейскими санкциями, а на Украине и вовсе требуют "отменить" его "во славу цивилизованного Санта Клауса".

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