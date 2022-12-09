Драпеко призвала не впадать в паранойю: оставляем себе украинских героев

Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала паранойей попытки уничтожить всё, что напоминает об украинской культуре и символике.

В России с большим подозрением относится ко всему, что может вызвать ассоциации с Украиной. Пропаганду видят в сочетании жёлтого и синего цветов, которое встречается в архитектуре, оформлении вывесок, уличных украшений и других предметах нашей повседневной жизни.

Такие поиски вражеской символики во всём, что нас окружает, не одобрила звезда фильма "А зори здесь тихие" Елена Драпеко. Она порекомендовала таким настороженным людям проконсультироваться с психиатрами.

"Российская Федерация не отказывается ни от чего украинского. Украинский флаг нам не нужен, но мы оставляем украинский язык, украинские песни, украинские костюмы. Мы оставляем себе всё лучшее, что было в Украине, украинских героев. Не тех, кого они сегодня прославляют, а настоящих, таких как Ковпак, Богдан Хмельницкий. Это не только их, но и наши герои", — цитирует слова Драпеки издание "Подъём".

Ранее актриса Елена Драпеко рассказала, что навсегда вычеркнула из жизни Аллу Пугачёву.

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