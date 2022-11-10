После высказываний певицы Аллы Пугачевой в адрес граждан РФ и её отъезда из страны, фанаты стали писать гневные комментарии в Интернете о том, что не ожидали такой выходки от Примадонны.
Высказались и представители российского шоу-бизнеса. К примеру, актриса кино и депутат ГД РФ Елена Драпеко заявила, что вычеркнула творчество Пугачёвой из своей жизни.
Та на фоне отъезда не поскупилась в высказываниях в адрес бывших коллег и всех россиян, в целом, пишут "Народные новости". В своём микроблоге певица назвала россиян "холопами" и "рабами".
"Я не могу представить, что будет, если Пугачёва вернётся в Россию. Я точно не пойду на её концерт. Я её вычеркнула", — отметила Драпеко.
Ранее артистка Мария Шукшина сделала вывод, что российский народ не простит оскорблений Пугачевой. Сбежав из страны, она серьёзно задела любящую её публику, россияне точно никогда этого не забудут.
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