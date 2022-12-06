Дмитрий Песков привёл в кинотеатр Москвы дочь Елизавету с обручальным кольцом

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков вместе со своей дочерью Елизаветой появился в кинотеатре в центре столицы. На пальце девушки было замечено обручальное кольцо, информирует "МК".

Ранее сообщалось, что в прошлом году дочь Пескова вышла замуж за чеченского бизнесмена. Однако потом в Сети появилась информация, что свадьба только должна состояться. Поклонники были в неведении, зарегистрирован ли брак официально или нет.

Кольцо говорит о том, что Елизавета замужем, хотя супруга рядом не было. Корреспонденты "МК" попытались взять интервью у Пескова. В нём он просто признался, что любит ходить в кино.

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Дочь Пескова Елизавета