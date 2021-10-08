"Я не в ответе за родителей": дочь Пескова захейтили в соцсетях

Дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова снова наткнулась на волну хэйта со стороны фоловером. По словам девушки, она устала объяснять, что не несёт ответственности за "действия и высказывания" отца.

23-летняя Лиза Пескова пожаловалась, что её травят в социальных сетях из-за статуса. По её словам, она много добилась сама, но общество это предпочитает не замечать.

"Девушка спросила, как я реагирую на "упрёки за отца". Так вот, на мой взгляд, сама эта фраза звучит просто абсурдно. Как можно упрекать ребёнка "за" родителей?", — цитирует Пескову StarHit.

Лиза объяснила, что не видит в Дмитрии Пескове "пресс-секретаря", для неё он просто отец.

"Он мне родной папа, а не пресс-секретарь президента, хочется объяснить, что такое вообще профессия пресс-секретаря, что я не имею отношения к поступкам или словам родителей, тем более к чужим должностям", — сетует девушка.

Ранее Лиза Пескова уже заявляла, что из-за нескончаемого хэйта хочет удалить свой Instagram-аккаунт. Девушку постоянно попрекают высказываниями её отца.

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